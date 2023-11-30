Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık'taki basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terörle mücadelesinin kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

Başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı yurt içinde ve sınır ötesinde icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 49 teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydeden Aktürk, "Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1 Ocak'tan itibaren 1976'ya, 24 Temmuz 2015'ten itibaren ise 39 bin 319'a ulaşmıştır." dedi.

Tuğamiral Zeki Aktürk, ayrıca 24 Kasım'da Irak'ın kuzeyindeki Gara, Metina, Hakurk ve Kandil'de bulunan terör hedeflerine yönelik yürütülen hava harekatları ile içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 17 hedefin imha edildiğini, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini aktardı.

Irak'ın kuzeyinde 29 Kasım'da Sinath-Haftanin bölgesinde bir yeraltı sığınağında tespit edilen 10 teröristin SİHA atışı ve ardından yürütülen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini dile getiren Aktürk, faaliyetlere ilişkin şu bilgileri verdi:

"Terör inlerine tek tek girmeyi sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde devam eden arama-tarama faaliyetleri kapsamında son olarak çok sayıda odası bulunan bir mağara ele geçirmiştir. Pençe-Kilit Harekatı'nda bugüne kadar 647 terörist etkisiz hale getirilmiş, değişik çaplarda toplam 1391 silah ve 780 bin 57 mühimmat ele geçirilmiş, 2 bin 515 mayın, el yapımı patlayıcı tespit ve imha edilmiş, 812 mağara, sığınak kullanılamaz hale getirilmiştir."

İstikrarın bir an önce tesis edilmesi, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşlerinin sağlanması amacıyla çalışmaların sürdüğü Suriye'de, TSK'nin harekat alanlarına yönelik taciz ve saldırı girişimlerinin devam ettiğini belirten Aktürk, "1 Ocak'tan itibaren birliklerimize 461 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiştir. Anında ve misliyle verilen karşılık ile 31'i son bir haftada olmak üzere 1408 terörist etkisiz hale getirilmiştir." diye konuştu.

Sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 terörist yakalandı

Tuğamiral Aktürk, sınırlardan son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 220 kişinin yakalandığı bilgisini paylaşarak, şöyle devam etti:

"Bu şahıslardan 4'ü FETÖ terör örgütü mensubu olmak üzere 5'i teröristtir. 2 bin 391 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece, yıl içinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 12 bin 687'ye yükselmiştir. Bu şahıslardan 406'sı FETÖ mensubu olmak üzere toplam 581 terör örgütü mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 194 bin 157 olmuştur. Ayrıca, icra edilen operasyonlarda 10 kilogramı geçtiğimiz hafta içinde olmak üzere 1 Ocak'tan itibaren 15 bin 313 kilogram uyuşturucu ele geçirilmiştir."

"İnsani aranın 3 gün daha uzatılmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz"

İsrail ve Filistin'de 7 Ekim'den beri devam eden gelişmeleri endişeyle takip ettiklerini vurgulayan Aktürk, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak Gazze ile ilgili ilk günden bu yana sergilediğimiz insani ve adaletli tutumumuzu bugün de sürdürüyoruz. Gazze'de çatışmalara 4 günlük insani ara verilmesi konusunda taraflar arasında varılan mutabakatı ve akabinde insani aranın 3 gün daha uzatılmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Mutabakata tam riayet edilmesini ve bu insani aranın, Gazze'deki çatışmaların sona ermesine vesile olmasını temenni ediyoruz. Beklentimiz, barışa giden, akan kanın durması için sarf edilen tüm gayretlerin amasız ve fakatsız gösterilmeye devam edilmesidir. Filistin meselesi iki devletli ve adil bir sonuca kavuşturulmadan bölgemizde kalıcı bir barışın mümkün olmayacağını da bir kez daha vurguluyoruz."

Tuğamiral Aktürk, Türkiye'nin Gazze'ye yönelik insani yardımları kapsamında Sağlık Bakanlığı ve ilgili kurumlarla koordineli yapılan çalışmalara değindi.

Aktürk, Gazze için bugüne kadar Hava Kuvvetlerine ait 12 uçakla 222,5 ton insani yardım malzemesinin bölgeye sevk edildiğini, hastaların Türkiye'ye getirildiğini aktardı.

Savunma sanayi

Aktürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve teşvikiyle geliştirilen yerli ve milli savunma sanayi ürünü silah sistemleriyle TSK'nin imkan ve kabiliyetlerinin her geçen gün daha da arttığını anlattı.

Bu çerçevede, Taktik Tekerlekli Araçlar Projesi kapsamında tedariki planlanan 6 zırhlı tekerlekli araç kurtarıcısının 27 Kasım'da Kara Kuvvetleri envanterine alındığını söyleyen Aktürk, Bakanlığa bağlı ASFAT ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü arasında imzalanan 8 adet Liman Kontrol Botu Projesi kapsamında, yerli ve milli asayiş emniyet botu ASBOT'un üçüncüsünün de 24 Kasım'da teslim edildiğini bildirdi.

Sorular

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İngiltere'den talep edilen Eurofighter uçaklarıyla ilgili bir soru üzerine Bakanlık kaynakları, ilk etapta 20, daha sonra da 20 olmak üzere toplam 40 son versiyon Eurofighter temin edilmek istendiğini hatırlattı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in İngiliz mevkidaşıyla yaptığı son görüşmede bu konunun ele alındığını aktaran kaynaklar, İngilizlerin uçak satışı konusunda Almanların ikna edilmesine yardım edeceklerine ilişkin sözlerini tekrarladıklarını belirtti.

Bakanlık kaynakları, Eurofighter uçaklarının temini konusunun yanı sıra milli muharip uçak KAAN'ın yakında ilk uçuşunu gerçekleştirerek TSK'nin envanterine girmesi için büyük hızla çalışıldığının altını çizdi.