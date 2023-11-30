Yalova 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesi Altınkum Sahil Sitesi'nde mahsur kalanların olduğu ihbarı yapılması üzerine bölgeye AFAD ve Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Beldenin sahil kısmında yağmur suları nedeniyle evlerinde mahsur kaldıkları belirlenen 10 kişi, ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Ekiplerin su tahliye çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Sağanak nedeniyle tersaneler bölgesini su bastı

Yalova'da sağanak nedeniyle Altınova ilçesinde bulunan derenin taşmasıyla ilçedeki bahçe, sera ve yollarda su birikintileri oluştu.

Sabah saatlerinde tersaneler bölgesindeki iş yerlerine gelen işçi servisleri ve araçlar zor anlar yaşarken, su dolan arabasını pet şişeyle boşaltmaya çalışan bir kişi cep telefonuyla görüntülendi.

Yolların su altında kaldığı alanlarda iş yerlerine geçiş yapamayan işçiler, tersanelere ait iş makineleriyle yolun karşısına geçebildi.

Meteorolojinin uyarısı üzerine ekiplerini hazır tutan Altınova Belediyesi, akşam saatlerinden itibaren olumsuzluk yaşanan bölgelerde çalışma başlattı.

Şu ana kadar önemli bir olayın yaşanmadığı belirtilirken, ekipler tersaneler bölgesindeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.