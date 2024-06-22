Kocaeli Karting ve Otomobil Spor Kulübü (KO-KART) tarafından ICRYPEX ile MOTUL katkılarıyla düzenlenen organizasyon, TOSFED Körfez Pisti'nde yapılıyor.

Organizasyonun ilk günkü bölümü resmi antrenmanlarla başladı. Şampiyonanın öğleden sonraki kısmında sıralama turları ile tüm kategorilerdeki ilk yarışlar gerçekleştirilecek.

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Şampiyonada "micro", "mini", "junior", "senior" ve "master" olmak üzere 5 ayrı kategoride 54 sporcu mücadele edecek.

Yarın tamamlanacak yarışların ardından dereceye giren sporculara ödülleri verilecek.

Kaynak: AA