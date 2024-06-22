BVB Dortmund Stadyumu'ndaki müsabaka TSİ 19.00'da başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Türkiye ile Portekiz arasındaki karşılaşmada, Almanya Futbol Federasyonu'dan Felix Zwayer düdük çalacak. Zwayer'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Stefan Lupp ve Marco Achmüller yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi, İspanya Futbol Federasyonundan Jesús Gil Manzano olacak. Karşılaşmada Alman Bastian Dankert ise VAR görevini üstlenecek.

Ay-Yıldızlılar, F Grubu'ndaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 yenerken, kaptanlığını dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'nun yaptığı Portekiz de Çekya'yı uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 mağlup etmişti. İkinci maçlar öncesinde A Milli Futbol Takımı, averajla Portekiz'in önünde lider durumda bulunuyor. Grubun diğer maçında ise Hamburg'da TSİ 16.00'da Gürcistan ile Çekya karşı karşıya gelecek.



F Grubu'nda ikinci maçlar öncesi puan durumu şu şekilde: