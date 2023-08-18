Rain Dogs Motosiklet Kulübü tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında, rotadaki her durakta konser ve parti düzenlenecek.

Festival rotası İstanbul, Hendek, Ankara, Kütahya, Antalya, Denizli, Fethiye ve Palamutbükü'nden oluşacak. Rotanın herhangi bir yerinde veya tamamında motorcular ve motor kulüpleri festivale katılabilecek.

Etkinliğin ana sürüş kadrosunun 40 motosiklet, 10 otomobil, 2 güvenlik aracı ve 1 sanatçı kulis aracından oluşması planlanıyor. Festivalde katılıma açık olacak 2. grup ise yeterli katılım sağlandığında 20 motor ile sınırlandırılacak. Takip grubuna isteyen motosiklet sürücüsü her tip motor ile başvuru yaparak katılım sağlayabilecek.

Oyuncu, müzisyen, sanatçı, iş insanı, yazar ve yönetmenlerin de yer aldığı etkinlik, 2022'de yüzlerce motosiklet sürücüsünün katılımıyla Eskişehir, Kütahya, Denizli, Muğla ve İzmir'de düzenlenmişti.

AA