İstanbul

Sultan Abdülmecid döneminde 1849-1855 yılları arasında yaptırılan ve dinlenme, biniş ile av kasrı olarak kullanılan Ihlamur Kasrı asırlardır ihtişamını koruyor.

Kasırda padişahların yabancı devlet adamlarını, şairleri, yazarları ve çeşitli sanatkarları da ağırladığı biliniyor.

Mimarisi ve doğal güzelliğiyle dikkatleri çeken kasır, Osmanlı döneminde özellikle Lale Devri'nden sonra etkili olan Barok ve Ampir süsleme geleneğinin de bir örneği olma özelliğini taşıyor.

Anadolu Ajansı ekibi, Ihlamur Kasrı'nın, dış mekanı, içini ve bahçesini FPV dron ile görüntüledi.

Dronun kasrın bahçesinden başlayarak kaydettiği görüntülerde, 24 bin 724 metrekarelik mesire alanı içerisinde bulanan iki ayrı yapı, havuz ve ihtişamlı merdivenleri yer aldı.

Kasrın içinde bulunan duvarlardaki kabartmalar, çeşitli renklerde mobilyalar, uzun pencereler ve aydınlatmalar da FPV dronla kaydedildi.

AA