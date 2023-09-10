İstanbul

Mısır Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeni Delhi'deki görüşmede liderler, iki ülke arasındaki ilişkileri ilerletmek için çalışmanın önemini vurguladı.

Erdoğan ve Sisi ortak çıkarlar çerçevesinde Doğu Akdeniz'de güvenlik ve istikrarın korunmasına katkıda bulunacak şekilde bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi yönündeki arzusunu ifade etti.

Görüşmede ayrıca, Türkiye ve Mısır'ın çıkarları doğrultusunda ikili ilişkileri tüm yönleriyle geliştirmek için istişare ve koordinasyonu yoğunlaştırmanın yolları ele alındı.

AA