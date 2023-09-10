İSTANBUL (AA)

Libya hükümeti, resmi sosyal medya hesabından Katar'ın başkenti Doha'daki görüşmeye dair yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Başbakan Dibeybe ve Katar Emiri Şeyh Temim arasındaki görüşmede, elektrik, güneş enerjisi, altyapı, ulaşım ve spor alanlarında çok sayıda ortak işbirliği konuları ele alındı." ifadeleri kullanıldı.

Görüşmede ayrıca ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası siyasi gelişmelerin yanı sıra ortak çıkarları ilgilendiren konularda koordinasyonun önemi üzerinde durulduğu belirtildi.

Açıklamaya göre, iki taraf da Sudan'daki çatışmaların sona ermesi, birlik ve istikrarın korunmasına yönelik çabaları desteklemenin gerekliliğini vurguladı.