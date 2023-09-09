RABAT (AA) - Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır, dün gece meydana gelen 7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Fas için başsağlığı ve dayanışma mesajı yayımladı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Dün gece ülkeyi vuran yıkıcı deprem nedeniyle Fas hükümetine ve halkına içten taziyelerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın kardeş Fas halkıyla dayanışma içerisinde olduğu belirtilerek, depremde vefat edenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar dilendi.

BAE

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan da depremde hayatını kaybedenler için Fas Kralı 6. Muhammed'e taziye mesajı yolladı.

Al Nahyan, depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı dilediği mesajında "Bu olaydan büyük üzüntü duyuyoruz ve bu zor günlerde kardeş Fas'taki kardeşlerimizin yanında, onlarla dayanışma içindeyiz. Allah Fas'ı her türlü kötülükten korusun." ifadelerini kullandı.

BAE Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum da X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Depremde hayatını kaybeden kardeş Fas'taki kardeşlerimize başsağlığı ve sabır diliyoruz. Allah'tan onlara sabır ve teselli vermesini, selamet ve güvenliklerini daim kılmasını temenni ediyoruz."

Mısır

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Fas'ın birçok bölgesini ve kentini vuran yıkıcı depremde hayatını kaybedenler için kardeş Fas'a içten taziyelerimizi sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Mısır'ın bu korkunç depremin yıkıcı etkileri karşısında Fas hükümeti ve halkıyla tam dayanışma içerisinde olduğu" belirtilerek, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifa dileklerinde bulunuldu.

İslam Dünyası Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (ISESCO) da depremde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

ISESCO, Fas ile dayanışma halinde ve her türlü desteğe hazır olduğunu kaydetti.

Fas İçişleri Bakanlığı, Marakeş'in El-Huz bölgesinde meydana gelen depremde şu ana kadar 632 kişinin yaşamını yitirdiğini, 329'unun yaralandığını açıklamıştı.

Fas medyası, yerel saatle 23.10'da meydana gelen depremin başkent Rabat başta olmak üzere Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerinde de hissedildiğini belirtmişti.