Öğrencilik ve öğretmenlik yıllarımızda dünyanın 7 harikası ile ilgili bilgileri hem öğrenmiş, hem öğretmiştik…

Dünya değişiyor…

Değişen ve gelişen dünyada değişik alternatifler ortaya konulmaya başlanmıştır…

Dünyanın Yedi Harikası bunlardan biri…

Bundan yıllarca önce İsviçre’de cep telefonu ve internet aracılığıyla yapılan oylama sonucunda, dünyanın Yedi Harikasına alternatif olarak yeni 7 harika seçilmiştir.

UNESCO bu yeni oluşumu benimsememiş ve eski klâsik Dünyanın Yedi Harikası listesini korunmaya devam etmektedir.

Hatırlayınız.

Yeni 7 harika arayışında Aralarında Ayasofya’nın da bulunduğu 21 finalist eser katılmıştı.

Belirlenen Dünyanın yeni 7 harikası, Ürdün’deki Petra Antik Kenti, Çin Seddi, Brezilya’daki Kurtarıcı İsa Heykeli, Peru’daki Machu Picchu Antik Kenti, Meksika’daki Chichen Itza Piramidi, İtalya'nın Roma kentindeki Kolezyum ve Hindistan'daki Tac Mahal anıtmezarı şeklinde sıralanmıştı.

Ne kadar yeni alternatifler ortaya konsa da Piramitler gizemini korumaya devam ediyor…

Dünyanın yedi harikasından biri olan piramitler nedir?

Dini bir anıt-mezar mıdır?

Bazı filmlere ve müzik kliplerine konu olan Piramitler hakkında pek fazla bilgiye sahip değiliz.

Çölün ortasında yükselen bu piramitler anıt-mezar olarak mı yapılmıştır, içerisinde tıpkı filmlerdeki gibi bölümler var mıdır?

Mısır Piramitleri, Mısır'da yer alan eski piramit şekillerde yapılardır.

Mısır'da 100'den fazla piramit vardır.

Piramitlerin çoğu Eski Krallık Dönemi’nden Orta Krallık Dönemi’ne kadar firavunların mezarı için inşa edilmiştir.

Bilinen en eski piramit 3. Hanedan döneminde inşa edilen Basamaklı Piramit’tir.

Bu piramit ve etrafını çevreleyen bloklar; mimar İmhotep tarafından tasarlanmıştır.

Ayrıca bu yapılar dünyanın en eski şekilli taşlardan inşa edilmiş yapısıdır.

Yapımda çalışan işçiler piramitlerin sırrını bildikleri için yapım bittikten sonra öldürülmüşlerdir.

En çok bilinen piramitler Gize’de bulunmuştur.

Birkaç Gize Piramidi inşa edilmiş en büyük yapılardandır.

Gize Piramitlerinin en büyüğü olan Keops Piramidi şu ana kadar zarar görmeden ayakta duran, Dünya’nın Yedi Harikası’ndan biri olarak görülmektedir

Piramitler; Mısır’ın çeşitli bölgelerinde üçüncü ve on yedinci Mısır kralları olan firavunların mezarlarını korumak amacıyla yaptırılan 80’e yakın taş binalardır.

Mısır piramitlerine benzer anıtlara Meksika’da rastlanmaktadır.

Mısır Piramitleri kralın bedenini ve onunla birlikte gömülen kıymetli eşyalarını korumak amacıyla yaptırılmıştır.

Eski Mısır inancına göre; Bedenin gökyüzüne çıkıp Allah'a ulaşabilmesi için piramitler merdiven görevini yapmaktadır.

Piramitlerin yakınında bulunan tapınaklarda ölen krallara tapılır ve kendisine kıymetle hediyeler götürülürdü.

Mısır'da yaşayan 3.’üncü Firavun sülalesine kadar bu piramitleri göremiyoruz.

Üçüncü sülaleden sonra piramit yapımına başlanmış ve onyedinci sülalenin sonuna kadar bu anıt-mezarların yapımına devam edilmiştir

En büyük piramit 148 metre yüksekliktedir. 230 metrakare üzerine oturtulmuştur.

İçinde koridorlar, odalar vardır. Özellikle 3 adet iç salon vardır.

Bu piramit 20 yılda tamamlanmıştır.

Yapımında her biri iki buçuk ton ağırlığında ikimilyon beşyüzbin taş blok kullanılmıştır.

Dünya’nın yedi harikasından biri olan piramit işte bu Keops Piramitidir.

Önceleri piramitlerin iç bölümlerinin süslendiğini göremiyoruz.

Daha sonraları piramitlerin içi süslenmeye başlanmıştır.

Süsleme esnasında mezar odasının duvarlarına piramit metinleri denilen yazılar yazılmaya başlanmıştır.

Bu yazılar duvarların kazınması suretiyle gerçekleştirilmiştir.

Dünya’nın 7 harikasından biri sayılan Mısır’daki piramitler gerçekten bir sanat harikasıdır.

Dünyanın diğer noktalarında da benzer türde yapılara rastlansa da Piramit denildiğinde, akla hiç şüphe yok ki, ilk olarak Mısır Piramitleri gelir.

Dünyanın en etkileyici yapıtlarından biri olan Mısır piramitleri hala ayakta olup, her yıl binlerce kişi tarafından ziyaret edilmekte ve Antik Mısır medeniyetinin muhteşem tarihine etkileyici bir bakış sunmaktadır.

İrili ufaklı toplam 138 piramitten oluşan Mısır Piramitlerinin en büyük ve en etkileyici olanı Keops Piramidi, yani diğer adıyla Büyük Gize Piramididir (diğer Gize Piramitleri, Kefren ve Mikerinos Piramitleridir).

Günümüzden yaklaşık 4500 yıl önce Firavun Keops (Khufu) adına inşa edilen bu piramit, antik dünyanın yedi harikasından ayakta kalan tek yapıt olmasıyla da önemli bir özelliğe sahiptir.

Ayrıca Keops piramidi 145 metreyi bulan uzunluğuyla, tarihin uzunca bir döneminde dünyanın en uzun yapısı olarak kalmıştır. Nitekim Antik dünyadan günümüze ulaşan en büyük yapıt olan Keops Piramidi, günümüzde de uzaydan bakıldığında görülebilen nadir yapılardan biri olma özelliğini sürdürmektedir.

Piramitlerin nasıl ve kimler tarafından inşa edildiği konusu arkeologlar tarafından günümüzde de tartışılmaya devam eden önemli bir konudur.

Genel kabul edilen görüşe göre, piramit inşaatlarında binlerce köle çalıştırılmıştır.

Örneğin bilim adamları Keops Piramidinin en az 20 bin kişi tarafından 23 yılda inşa edildiğini düşünmektedir. Bu nedenle firavunların neredeyse tahta geçer geçmez, kendileri için piramit yaptırmaya başladıkları varsayılmaktadır.

Bu konudaki diğer bir görüş ise, piramitlerin yerli mısırlılar tarafından yapıldığıdır.

Piramit çevresinde bulunan insan iskeletlerinin yerli mısırlılara ait olduğundan hareket eden bu görüşe göre, piramitler normal zamanda çiftçilikle uğraşan ancak ziraat işlerinin yoğun olmadığı dönemlerde piramitlerin inşasında çalışan Mısırlılar tarafından inşa edilmiştir.

Hiçbir makinanın olmadığı bir zamanda yapılan piramitler, binlerce insanın ortak çabasıyla ve sadece tekerlek ve kaldıraç yardımıyla inşa edilmiştir.

İnşaatta çalışan insanlar devasa taş parçalarını sürükleyerek taşımak ve bunları üst üste bir kule yapar gibi yığmak suretiyle piramitleri inşa etmişlerdir.

Hoşça kalınız.