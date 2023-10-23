Tezcan Karadanışman’ı uzun yıllardır yakından tanırım. Özellikle Manisa ile ilgili çalışmalarımı derinleştirmeye başladığım 2010’dan sonra görüşmediğim gün sayısı azdır.

Bazen bir çay ocağında, esnaf dükkanında, Terzi Vahit’te, Tacir’de, Sultan Camii Külliyesinde, Tezcan Kundura kapanıncaya kadar Havuzlu Çarşı’da, Ulu Cami’de, Taş Medrese’de, Kuşçular Kahvesinde, Taşçılar Mescidinde, Manisa Kültür Sohbetlerinde, TV programlarında hep yanındaydım. 4 Temmuz 2023 tarihinde vefat ettiğinde şehirde gidecek, sohbet edecek ve şehirle ilgili danışabileceğim kimsemin kalmadığı hissine kapıldım.

Yakın dönem şehrin tarihi ve kültürüyle ilgili birçok bilgimin kaynağının kitaplardan öğrendiğim bilgilerin yanı sıra sözlü anlatımla Tezcan Karadanışman olduğunu belirtmek isterim. Ancak her fani gibi Tezcan Karadanışman’da şimdi aramızda olmadığına göre yapılması gereken şey Tezcan Karadanışman gibi şehre değer katanların hatıralarını canlı tutmak ve ölümsüzleştirmektir.

Tezcan Karadanışman’ın doğduğu ev eski Çarşı Mahallesi olarak bilinen ancak daha sonra Adakale Mahallesi olarak değiştirilen mahalledeydi. 1922 Yunan yangınında yanan evlerden birisidir. Babası Keşfi Karadanışman ve ailesi yangın sonrası Çarşı Mahallesinde Keşfi Apartmanı olarak yeniden inşa edilen eski evlerine taşınırlar.

Tezcan Karadanışman 86 yıllık hayatı çarşıda, şehirde geçmiş bir Manisalıdır. Şehrin ticari, siyasi, kültür, sanat ve sivil toplum kuruluşlarında uzun yıllar görev yapmıştır. Ailesinden önce şehrini düşünen bir gönül insanı olarak gönüllerde ve zihinlerdeki yerini her zaman koruyacaktır.

Tezcan Karadanışman (Havuzlu Çarşı-2021)

Sağlığında Tezcan Karadanışman’a danışılmadan şehirle ilgili yapılan çalışma ve araştırmaların eksik kalacağını herkes bilirdi. Bu nedenle şehirle ilgili yapılan bilimsel çalışmalar, sohbetler, programlarda öncelikle Tezcan Abimiz konuyla ilgili ne düşünüyor diye önce ona sorulurdu.

Şehre hizmet eden Müftü Alim Efendi, Parti Pehlivan, M. Çağatay Uluçay, İbrahim Gökçen, Kâmil Su ve nice değerli insan gibi isimlere nasıl sahip çıkıldıysa Tezcan Karadanışman gibi şahsiyetlerin de isimlerini yaşatmak şehri yönetenlerin görevi olsa gerektir.

Tezcan Karadanışman adını yaşatmak amacıyla neler yapılabilir?

1- Anma programları.

2- Hakkında hazırlanacak tezler, hatıra kitapları.

3- Doğduğu mahallede bir sokağa veya caddeye adının verilmesi.

4- Yazmış olduğu kitap, gazete yazıları, gazete, dergi ve kitaplarda bulunan kendisiyle yapılmış söyleşilerin derlenmesi.

Bizler de Tezcan Karadanışman’ı anmak amacıyla Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Manisa Kültür Sohbetlerinin Grubunun katkılarıyla 28 Ekim 2023 Cumartesi günü 14.00’te İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü salonunda “Tezcan Karadanışman’ı Anma Programı” gerçekleştirerek Tezcan Abimizi anmak ve hatırasını yaşatmayı amaçlıyoruz.

Tezcan Karadanışman’ı Anma Programında MCBÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necdet Bilgi, Tezcan Karadanışman’ın oğlu Raşit Karadanışman, Çarşı Mahallesi Muhtarı, Terzi Vahit Karacalar, Tarihçi Naci Yengin tarafından Tezcan Karadanışman’ın değişik yönlerini anlatılacaktır.

“Manisa Bizimdir” şiarını benimseyen Tezcan Karadanışman’ı anma programına herkes davetlidir.

[1] Tezcan Karadanışman,(d.19 Haziran 1937 Manisa- öl.4 Temmuz 2023.Çatal Mezarlığı Aile Kabristanı)