Kahire

Mısır'da hükümete yakınlığıyla bilinen "Kahire el-İhbariyye" televizyon kanalına konuşan ismi açıklanmayan Mısırlı üst düzey bir güvenlik yetkilisi, İsrail basınında çıkan "Kahire ve Tel Aviv yönetimlerinin Refah şehri ve Philadelphia Koridoru konusunda mutabakata vardığı" yönündeki haberlere ilişkin açıklamada bulundu.

Mısırlı yetkili, ülkesinin "Refah kenti ve Philadelphia Koridoru konusunda İsrail ile anlaşmaya varması veya söz konusu koridora ilişkin herhangi bir teknolojik imkan tesis edilmesi yönünde ortaya atılan söylentileri" yalanladı.

Söz konusu yetkili, Philadelphia Koridoruna ilişkin yeni bir güvenlik düzenlemesinin de bulunmadığını vurguladı.

İsrail ordu radyosunun haberinde, Tel Aviv ve Kahire yönetimlerinin, "Philadelphia Koridoru'nun (Selahaddin Koridoru) kontrolüne ilişkin anlaşmaya yaklaştığı" iddia edilmiş, Refah kentindeki Filistinlilerin Gazze Şeridi'nde bir başka bölgeye tahliyesinin ardından İsrail'in, Mısır ile varılması beklenen anlaşma uyarınca Philadelphia Koridoru üzerinde "kesin bir nüfuza" sahip olacağı öne sürülmüştü.

ABD'den yayın yapan "Axios" haber sitesi de İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar'ın abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların ardından Mısır ile yaşanan gerilimi görüşmek üzere Kahire'yi ziyaret ederek Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ile görüştüğünü duyurmuştu.

Bar'ın ziyaretinin, İsrail'in Gazze'nin Refah kenti ile Philadelphia Koridoru'na asker gönderme planlarının gündeme gelmesiyle iki ülke arasında yükselen tansiyonun ardından gerçekleşmesine dikkat çekilmişti.

Philadelphia Koridoru

"Selahaddin Koridoru" olarak da bilinen ve Gazze ile Mısır sınırında yer alan koridor, 1979'da Mısır ile İsrail arasında imzalanan Camp David Anlaşması kapsamında tampon bölgede yer alıyor. Koridor, 14,5 kilometre uzunluğunda, birkaç yüz metre genişliğinde ve Akdeniz'den başlayıp Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'na kadar uzanıyor.

Camp David Anlaşması'na göre, Philadelphia Koridoru Filistin toprakları arasında yer alıyor ancak belirli sayıdaki (180 zırhlı araç 4 bin asker) İsrail güçlerinin kontrolüne bırakıldı. Sınırın öbür tarafında ise hafif silahlı Mısır polisinin bulunmasına izin verildi.

Philadelphia Koridoru, Ağustos 2005'te İsrail'in Gazze Şeridi'nden çekilmesine kadar İsrail güçlerinin kontrolünde kaldı ve bu tarihte Avrupa Birliği'nden gözlemcilerin huzurunda Filistin yönetimine teslim edildi. Eylül 2005'te İsrail ile Mısır arasında 1979 Barış Anlaşması'nın güvenlik maddesine ek olarak söz konusu koridorla ilgili anlaşma yapıldı.

Anlaşmada, Mısır'ın Gazze sınırında terör, kaçakçılık ve tünellerin tespiti gibi görevlerden sorumlu 750 sınır muhafız askeri bulundurması ve İsrail güçlerinin çekildiği Philadelphia Koridoru'nun Filistin yönetimine teslim edilmesi yer aldı.

Filistin'de 2006'da yapılan seçimleri Hamas'ın kazanması ve kısa süre sonra Gazze'de kontrolü sağlamasının ardından Philadelphia Koridoru da Hamas yönetiminin kontrolüne geçti. İsrail'in uyguladığı ablukanın bir sonucu olarak Gazze'de söz konusu koridor üzerinde Mısır'a açılan çok sayıda tünel inşa edildi.