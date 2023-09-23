Mısır Dışişleri Bakanlığı, Şukri’nin, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu ABD'de İsrailli mevkidaşı Eli Cohen ile gerçekleştirdiği görüşmeye dair yazılı açıklama yaptı.

İşgal altında bulunan Filistin topraklarındaki gelişmelerin ele alındığı görüşmede Şukri, "İsrail tarafının sükunet yoluna öncelik vermesi ve gerilimi tırmandırmaktan kaçınmasının önemine" dikkati çekti.

Bölgede artan gerilimin şiddet döngüsüne girme riskini beraberinde getirdiğini ifade eden Bakan Şukri, "Bu (gerilim), bizi barış hedefine ulaşmaktan ve iki devletli çözüm vizyonunu hayata geçirmekten her geçen gün daha da uzaklaştırıyor." dedi.

Şukri, bölgede refah, istikrar ve barış içinde bir arada yaşamanın tek yolunun kapsamlı ve adil barış olduğunu, bunun Filistinlilerin haklarının korunmasına ve 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına dayandığını vurguladı.

Mısır Dışişleri Bakanı ayrıca, ülkesinin arzu edilen hedefe ulaşılması çerçevesinde tarafları müzakere masasına dönmeye teşvik etmek için gerekli tüm çabaları sürdürme konusunda kararlı olduğunu belirtti.

Şukri-Cohen görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra özellikle Doğu Akdeniz Gaz Forumu çatısı altında olmak üzere ticaret, yatırım ve enerji alanlarında işbirliği meseleleri de masaya yatırıldı.

AA