Ankara

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Peru'nun başkenti Lima'da devam eden WSPS Dünya Şampiyonası'nda 10 metre havalı tabanca kadınlar (P2) SH1 disiplininde mücadele eden Aysel Özgan, 566 puanla 1. sırada ve Ayşegül Pehlivanlar ise 559 puanla 7. sırada yer alarak finale yükseldi.

Finalde para milli atıcı Aysel Özgan, 233.5 puanla altın madalya kazandı.

Aynı stildeki Ayşegül Pehlivanlar ise 211.6 puanla bronz madalyanın sahibi oldu.

Şampiyona, 29 Eylül'de sona erecek.

AA