Ankara
Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Torbole şehrinde yapılan organizasyonu milli sporcular 9 altın, 4 gümüş ve 4 bronz madalyayla tamamladı.
Organizasyonda kategorilerine göre dereceye giren milli yelkenciler şöyle:
Foil Junior Erkekler:
1-Tan Tandoğan
3- İbrahim Ali Dönmez
Foil Junior Kızlar:
1-Elif Ercan
Foil Junior 15 Yaş Altı Erkekler:
1-Kuzey Ziyal
2-Yaman Özkayağan
3- Mavi Rüzgar Falay
Foil Junior 15 Yaş Altı Kızlar:
1-Damla Kurtdemir
Junior 13 Yaş Altı Kızlar:
1-İlya Paksoylu
2-Derin Gökmeral
Fin Junior Kızlar:
1-Elif Ercan
Fin Junior 15 Yaş Altı Erkekler:
1-Kuzey Ziyal
2-Mavi Rüzgar Falay
3- Can Eskinazi
Fin Junior 15 Yaş Altı Kızlar:
1-Damla Kurtdemir
3-Zeynep Tecmen
Fin Junior 13 Yaş Altı Kızlar:
1-Derin Gökmeral
2-İlya Paksoylu
AA