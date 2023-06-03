Ankara

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, klasik yay kategorisinde Mete Gazoz, Sloven Den Habjan Malavasic'i 6-4 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Makaralı yay kategorisinde ise Batuhan Akçaoğlu, finalde İtalyan Michea Godano'yla karşılaştı. Rakibini 149-144 yenen Batuhan, altın madalya kazandı. Batuhan Akçaoğlu'na madalyasını Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran takdim etti.

Pentatlonda Dünya Kupası'nda gümüş madalya alan İlke Özyüksel, "ilklere" devam ediyor Pentatlonda Dünya Kupası'nda gümüş madalya alan İlke Özyüksel, "ilklere" devam ediyor

Türk sporcular, organizasyonu 4 altın, 1 bronz olmak üzere toplam 5 madalyayla tamamladı.

AA