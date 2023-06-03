Ankara

Türkiye'yi modern pentatlonda olimpiyatlarda temsil etme başarısı gösteren ilk sporcu olan İlke Özyüksel, Ankara Atlı Spor Kulübü'nde düzenlenen dünya kupası finalinde binicilik, eskrim, yüzme, koşu ve atış etaplarından toplam 1374 puan alarak dünya ikincisi oldu.

Yarışın koşu bölümünde düşerek sakatlık yaşayan ama yarışa devam eden ve gümüş madalyayı boynuna asan İlke Özyüksel, dünya kupası finalinde Türkiye'ye madalya kazandıran ilk sporcu unvanını da elde etti.

Yarışı İtalyan sporcu Elena Michelli 1377 puanla birinci, Fransız Marie Otezia ise 1373 puanla üçüncü tamamladı.

Şampiyon Michelli, elde ettiği dereceyle 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota hakkı elde etti.

Kadınlar finalinin ardından düzenlenen madalya töreninde İlke Özyüksel'e madalyasını Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Veli Ozan Çakır verdi.

Özyüksel: Bu başarı 2024 Paris'in ayak izleriydi

İlke Özyüksel, yarışın hemen ardından duygularını AA muhabirlerine anlattı.

Koşu etabının başında yağıştan dolayı ıslanan zeminde kayarak dizinden sakatlanan İlke, "Çok mutluyum. Stresli bir yarıştı ve çok konsantre olmuştum. Koşunun başında düştüm, canım çok acıdı. Son tura gelindiğinde madalyanın geleceğini hissettim. Bu başarı 2024 Paris'in ayak izleriydi. Burada dünyanın en iyi sporcuları vardı. 'Olimpiyatta görüşmek üzere' diyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Veli Ozan Çakır da alınan başarının önemine dikkati çekerek, "Dünya Kupası finallerinde ilk kürsümüzü İlke'yle aldık. Birkaç yıl öncesine kadar bir Türk sporcusunun Dünya Kupası finaline kalması bile büyük bir başarıydı. Şu an altın madalyayı alamadığımıza üzülüyoruz, bu da geldiğimiz noktayı gösterir. İlke gerçekten verdiği çabanın karşılığını fazlasıyla alıyor. Muazzam bir sonuç." değerlendirmesinde bulundu.

Polonya'da bu ay başlayacak Avrupa Oyunları'nı işaret eden Çakır, "Burada altın madalyayla birlikte kotayı kıl payı kaçırdık. Krakow'daki Avrupa Oyunları'nda olimpiyat kotasını illa ki alacağız. İlke dünyanın en iyi pentatlerinden biri olduğunu gösterdi. Paris'te de zirvede olacaktır." diye konuştu.

AA