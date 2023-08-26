Kastamonu

Kurtuluş Savaşı'nda düşman işgaline uğramamasına rağmen, cephe gerisindeki hizmetleriyle İnebolu'ya "İstiklal Madalyalı tek ilçe" unvanını kazandıran kayıkçılar, tarihe adlarını altın harflerle yazdırdı.

Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışıyla başlayan milli mücadelenin lojistik merkezlerinden İnebolu Limanı, 3 yıl boyunca silah ve cephanenin Anadolu'ya giriş kapısı oldu. İstanbul'dan getirilen binlerce ton silah ve cephane ile diğer askeri malzemeler, güvenli görüldüğü için İnebolu'ya ulaştırıldı.

İskelenin düzgün olmaması nedeniyle limana yanaşamadıkları için açıkta demirleyen gemilerden cephane dolu sandıkların tahliye işini İnebolulu kayıkçılar üstlendi.

Yörede "denk kayığı" diye bilinen tekneleriyle, fırtınalı havalarda dev dalgalara göğüs gererek gemilerdeki binlerce ton cephaneyi karaya çıkaran İnebolulu kayıkçılar, 3 yıl boyunca mücadele verdi.

İnebolu Kaymakamlığı zamanla yok olan denk kayıklarının bir örneğini yaptırmak için çalışma başlattı. İnebolu Limanı’nda ahşap tekne ustası Mehmet Aksoy tarafından orijinaline uygun olarak tamamen kestane ağacından inşa edilen 11 metrelik denk kayığı törenle denize indirildi.

İnebolu Limanı’ndaki törene Vali Meftun Dallı, AK Parti Kastamonu milletvekilleri Halil Uluay ve Serap Ekmekci, Kaymakam Ahmet Vezir Baycar, Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay, İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Özden, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Baycar, törende yaptığı konuşmada, İnebolu’nun Türkiye'de İstiklal Madalyalı tek ilçe unvanına sahip olduğunu söyledi.

İstiklal Madalyası'nın kazanılmasında denk kayıklarının önemli rolü olduğunu belirten Baycar, "3 yıl boyunca Mavnacılar Loncası (Kayıkçılar Odası) 100'ü aşkın üyesiyle beraber Kurtuluş Savaşı'na silah ve cephane yetiştirmek üzere burada meccanen hiçbir ücret almadan hizmet gördüler. Tabi zamanla bu denk kayıkları maalesef yıpranıp tarihten neredeyse silindi. Son denk kayığımızı da İstanbul Deniz Müzesine teslim ettik, orada sergileniyor. Meraklıları orada görüyorlar ama bizim burada her İnebolulunun yüreğinde bir ukde denk kayığını görmek arzu ediyorlar. Bize İstiklal Madalyası'nı kazandıran, Milli Mücadele'de oldukça katkı sunan bu denk kayığımızı denize indirmek her İnebolulunun içinde bir ukde, bir özlem. Dolayısıyla böyle bir proje başlattık. Denk kayığımızın replikasını canlandıralım diye bir fikir geliştirdik." dedi.

Denk kayığının İnebolu’nun bir değeri olduğunu ifade eden Baycar, "Orijinaline yüzde 100’e yakın orijinallikte bir denk kayığını şu an görmekteyiz. Bu da bizi gerçekten çok duygulandırdı. Bu gördüğünüz denk kayığı 1 yıllık bir emek. Bunun herhangi bir bütçesi yok. 750 bin liranın üzerinde 1 milyon liraya kadar bir maliyeti var ama tamamen el birliğiyle İnebolulular olarak belediyemizle, kurumlarımızla, hayırseverlerimizle, arkadaşlarımız da emekleri için hiçbir ücret almadılar, el birliğiyle yaptık." diye konuştu.

Vali Dallı ise konuşmasında, "İnebolu için çok güzel bir çaba olmuş bu. Bundan sonraki yıllarda da umarım tarihi yaşatmada, yapılan fedakarlıkları hatırlamada çok büyük bir katkısı olacaktır. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından "Gazi İnebolu" isimli ve 2 çifte kürekli kayık denize indirildi.

AA