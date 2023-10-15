Ankara

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Yunanistan'daki Serez Pisti'nde iki gün süren şampiyonada milli motosikletçiler yarıştı.

SSP600 sınıfında Furkan Eryılmaz ilk yarışta üçüncü olurken, pazar günü yapılan mücadeleden ikicilikle ayrıldı. Eryılmaz bu sonuçla SSP600 sınıfında şampiyon oldu.

Muammer Nuri Karakaya, F600 sınıfında iki birincilik elde ederek bu sınıfta şampiyon oldu. Aynı sınıfta yer alan Cafer Çömlek ise her iki yarışı da ikincilikle tamamlayarak genel klasmanda üçüncülüğü elde etti.

Harun Akgün F1000 genel klasmanını üçüncü, genç sporcuların yer aldığı SS300 sınıfında Mert Konuk genel klasmanda üçüncü, F110 sınıfında ise Abdullah Köken ikinci sırada yer aldı.

Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Kuzey Makedonya ve Sırbistan'ın mücadelesinde Türkiye, takımlarda iki günü de ikinci sırada tamamladı. Genel klasmanda ise Türkiye takımlar şampiyonluğunu ilan etti.