Ankara

Türkiye Kano Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Poznan kentinde düzenlenen ve 15-17 yaş grubundaki sporcuların mücadele ettiği organizasyona 43 ülkeden yaklaşık 800 sporcu katıldı.

Organizasyonda, 200 metre yarışlarında Rahmi Kaan Karahan ve K2 200 metre yarışlarında Özge Nas Yıldız-Işılsu Karvan çifti altın madalya kazandı.

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Rahmi Kaan Karahan 500 metre yarışlarında gümüş madalyanın sahibi olurken, 1000 metre yarışlarında K2 disiplininde de Özge Nas Yıldız ile Işılsu Karvan ikilisi bronz madalya elde etti.

AA