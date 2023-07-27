Trabzon

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'un kadrosunda yer alan 20 yaşındaki Azak, Trabzon Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde Judo Genç Milli Takımı Antrenörü Aynur Samat yönetiminde Avrupa Kupası'na hazırlandı.

Ekvador'un Guayaquil kentinde geçen yıl düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda üçüncülük elde eden, Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'daki 2022 Avrupa Gençler Şampiyonası'nda takım arkadaşını yenerek şampiyon olan Azak, Avusturya'nın Graz kentinde 10 gün önce gerçekleştirilen Avrupa Kupası'nda ise altın madalya kazandı.

Genç sporcu, elde ettiği yeni başarısı sayesinde olimpiyat kotasına bir adım daha yaklaştı.

- Öğretmeninin duyurusu ile judoya başladı

Milli sporcu Merve Azak, judo ile ilkokul üçüncü sınıfta öğretmeninin duyurusu sayesinde tanıştığını söyledi.

Merak edip spor salonuna gitmesi sonrası judoya başladığını anlatan Azak, "O dönemki hocam, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un da hocasıydı ve beni direkt kulübe aldı. İlk başlarda oyun oynuyorduk. Eğlenceliydi. Öyle spor hayatıma başlamış oldum." dedi.

Azak, yıldızlar ve ümitler kategorilerinde çıktığı hiçbir turnuvada derece altı kalmadığına işaret ederek, "Kariyerime ümitlerde Avrupa üçüncülüğüyle başladım. Sonra 2019'da Kazakistan'da dünya şampiyonu oldum. Avrupa Gençlik Olimpik Festivali'nde de şampiyon oldum." diye konuştu.

Ulusal ve uluslararası bir çok organizasyonda daha madalya kazandığını dile getiren Azak, "Önümde Avrupa ve dünya şampiyonası var. Bunlarda da şampiyonluk istiyorum. Her sporcunun olduğu gibi benim de olimpiyat hedefim var. Olimpiyat şampiyonluğu istiyorum. Bunun için çok çalışıyorum. Umarım hedefime ulaşırım." ifadelerini kullandı.

AA