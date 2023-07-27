İstanbul
Haber: Ayşegül Bedir Akosman
2023-24 sezonu Hentbol Kadın ve Erkekler Süper Lig fikstürü, Ankara THF Spor Kompleksi'nde bugün çekildi.
Beşiktaş'ın Hentbol Süper Lig karşılaşmaları, 27 Ağustos'ta oynanacak müsabakalar ile başlayacak.
Siyah beyazlıların Hentbol Süper Lig ilk yarı fikstürü şöyle:
1. Hafta
Beşiktaş – Nilüfer Bld.
2. Hafta
Sakarya Bş. Bld. – Beşiktaş
3. Hafta
Beşiktaş – Konya Bş. Bld.
4. Hafta
Beşiktaş – Trabzon Bş. Bld.
5. Hafta
Spor Toto SK – Beşiktaş
6. Hafta
Beşiktaş – Rize Bld.
7. Hafta
Mihalıççık – Beşiktaş
8. Hafta
Beşiktaş – Beykoz Bld.
9. Hafta
İzmir Bş. Bld. – Beşiktaş
10. Hafta
Beşiktaş – Köyceğiz Bld.
11. Hafta
Bahçelievler Bld. – Beşiktaş
Kadınlar Süper Ligi ilk hafta maçları 26 Ağustos tarihinde, Erkekler Süper Lig Karşılaşmaları ise 27 Ağustos tarihinde oynanacak müsabakalar ile başlayacak.
Kadınlar Süper Ligi ilk hafta eşleşmeleri:
ARMADA PRAXIS YALIKAVAK - İZMİR BB. BLD.
YENİMAHALLE BLD.- KASTAMONU BLD.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - BURSA BB. BLD.
GÖRELE BLD. - ÜSKÜDAR BLD.
AKSARAY BLD.-TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA S.A.Ş.
KONYAALTI BLD. (BAY)
Erkekler Süper Lig ilk hafta eşleşmeleri:
SAKARYA BB. BLD.- KONYA BB. BLD.
BEŞİKTAŞ - NİLÜFER BLD.
TRABZON BB. BLD. - BAHÇELİEVLER BLD.
SPOR TOTO - KÖYCEĞİZ BLD.
RİZE BLD. - İZMİR BB. BLD.
MİHALIÇÇIK - BEYKOZ BLD.