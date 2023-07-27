İstanbul

Haber: Ayşegül Bedir Akosman

Beşiktaş Futbol A Takımı forma şort arkası sponsoru olarak Pasha Group ile anlaştıklarını duyurdu.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş Futbol A Takımımızın forma şort arkası sponsoru Pasha Group oldu. Pasha Group logosu 2023-2024 Trendyol Süper Lig, UEFA Konferans Ligi Ön Eleme/Play-off ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarında şortlarımızın arkasında yer alacak. Pasha Group'a Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor; gücümüze güç kattığı için teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.