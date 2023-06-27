İstanbul

Haber: Ayşegül Bedir Akosman

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İMECE’nin Togg Teknoloji Kampüsü’nden aldığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Kacır yaptığı paylaşımda, “Türkiye’nin ilk yüksek çözünürlüklü yerli ve millî gözlem uydusu İMECE, yörüngeye yerleştiği andan itibaren görevini başarıyla icra ediyor. İMECE’nin Togg Teknoloji Kampüsü’nden aldığı bir görüntü” ifadelerini kullandı.

Bakan Kacır'ın paylaşımını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da resmi hesabından paylaştı.