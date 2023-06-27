İSTANBUL- SnapChat, kişilerinize fotoğraf, video ve mesaj göndermenizi sağlayan popüler bir sosyal medya mesajlaşma uygulaması. Snapchat ile ilgili eğlenceli olan şey, kaybolan mesaj özelliğidir. Mesaj veya fotoğraf açıldıktan sonra, alıcı artık mesaja veya fotoğrafa erişemez. Sadece bir kez görüntülenebilen bir mesajlaşma sistemidir. Çocuklar ve gençler arasında popüler bir uygulama olan Snapchat’te, platformu oyunlaştırmanın birçok yolu vardır ve kullanımı eğlencelidir.

ESET uzmanları ebeveynlerin çocuklarıyla, Snapchat'te güvende olmaları için konuşması gereken 5 konuyu şöyle sıraladı:

Konum ayarlarını devre dışı bırakın

Güvende kalmak için, coğrafi konumunuzu çevrimiçi olarak herhangi bir platformda paylaşmamak her zaman en iyisidir. Çocuğunuzun konumunu yalnızca sizin seçtiğiniz kişilerin görebildiğinden emin olun. Sadece yakın arkadaş grubunun görebileceği bir seçenek vardır. Konumun hiç paylaşılmamasını istiyorsanız ‘Hayalet Modu’nu açmak bile mümkün.

Ekran görüntülerini unutmayın

Fotoğrafların açıldıktan sonra siliniyor olması yanlış bir güvenlik hissi yaratır. Gerçekte, çocuklarınızın fotoğraf veya mesaj gönderdiği kişiler bunların ekran görüntüsünü alabilir. Çocuklarınızın arkadaşlarına gönderdiği her şeyin mantıklı olduğundan ve herhangi bir şekilde onlara karşı (siber zorbalık, şantaj) kullanılamayacağından emin olun.

İnsanları engellemekte sakınca yok

İnsanların bağlantı isteklerini kabul etmemek ve insanları engellemek tamamen normal ve yapılması gereken bir şeydir. Çocuğunuz, dolandırıcılar tarafından hedef alınmamak için yalnızca gerçek hayatta tanıdığı kişilerden gelen istekleri kabul etmelidir. Aynı şey kullanıcıları engellemek için de geçerlidir. Çocuğunuzla tanımadığınız biri iletişime geçerse, onu engelleme seçeneğiniz vardır, böylece çocuğunuzla tekrar iletişime geçmesi engellenir. Bu özellik, örneğin çocuğunuza siber zorbalık yapmaya çalışan diğer çocuklar için bile kullanılabilir.

Kişisel bilgilerinizi kendinize saklayın

Çocuklar internette aşırı paylaşım yapma eğilimindedir; bu nedenle internette belli oranda bilinmez olmanın önemi hakkında konuşun. Nerede okula gittiklerini, nerede yaşadıklarını, kaç yaşında olduklarını siz paylaşmayın, buna benzer bilgileri çocuğunuz da paylaşmasın.

Çocuklarınız ile konuşun

Çocukların günlük olarak kullandıkları uygulamalar konusunda, onların dünyasının bir parçası olmaya çalışmak önemlidir. Bu durumda, Snapchat Aile Merkezi bunu yapmanın harika bir yoludur. Size çocuklarınızla yepyeni bir düzeyde etkileşim kurma fırsatı verir. Çocuklarınıza her konuda anlayışlı ve destekleyici olun, özellikle de içinde yaşadığımız çılgın çevrimiçi dünya söz konusu olduğunda. Dijital dünyanın karmaşasında onlara rehberlik edin ve çevrimiçi ortamda onlar için daha güvenli bir alan yaratın.

HABER: TAYYİP SALİH YILMAZ