ANKARA AA- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2022-2023 eğitim öğretim yılının yarın sona erecek olması dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tekin, mesajında, eğitim öğretim yılının tamamlanmasıyla yaz tatiline girecek öğrenci ve öğretmenlere iyi tatiller diledi, karne alma mutluluğunu yaşayacak öğrencilerin heyecanlarını paylaştığını ifade etti.

"Evlatlarımızın muvaffak olmaları, çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle geleceklerine yön verebilmeleri, akıl, bilim, inanç ve kültürümüzle güçlendirilmiş bir eğitim sistemi ile mümkündür." değerlendirmesini yapan Tekin, öğrencilerin geleceğin dünyasında söz sahibi olması, bağımsız karar alabilmesi ve tarihin ona verdiği sorumluluk bilinciyle hareket edebilmesi için maarifin, hayati öneme sahip olduğunu belirtti.

Milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, ailesine, vatanına ve milletine hizmetini önceleyen, görev ve sorumluluklarını içtenlikle benimseyen bireyleri Türkiye Yüzyılı'na yetiştirmenin en temel hedefleri olduğunu vurgulayan Tekin, şunları kaydetti:

"Sevgili öğrencilerimiz, hepiniz geleceğin birer ışığısınız. Türkiye'yi yarınlara taşıyacak olan sizlersiniz. Alacağınız karneniz sizlerin sadece bir dönemlik performansını ifade etmektedir. Bizler için asıl önemli ve değerli olan sizlerin şahsiyet sahibi bireyler olarak yetişmesidir. Tatilin sevincini doyasıya yaşarken okumayı ve araştırmayı da ihmal etmeyin. Kitaplar yoldaşınız olsun. Sınırsız bir şekilde televizyonda, bilgisayarda ya da internette vakit geçirmeyin. Dinlenin, eğlenin, aileleriniz ve sevdiklerinizle keyifli vakit geçirin. Sizleri yeni eğitim döneminde yenilenmiş ve hazırlanmış bir şekilde bekliyor olacağız. Bilgi ve tecrübesiyle dimağlarda yer edinen, irfanıyla gönül ve idrak dünyamızı büyüten öğretmenler, geleceğimizin inşasında en önemli rolü üstlenmektedir."

Bakanlık olarak maarif davası için öğretmenlerle aynı ideal doğrultusunda mücadele etmekten kıvanç duyduklarını belirten Tekin, "Milletimizin bizlere emaneti olan evlatlarımıza gösterdiğiniz fedakarlık ve şefkatiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Yeni dönemde hep beraber bir aile ortamı oluşturma gayretini sürdüreceğiz. Birlikte kuracağımız istişare kültürü çerçevesinde yaklaşık 1 milyon 200 bin öğretmenimizin daima destekleyicisi olacağız." ifadelerini kullandı.

Açıklamasında, çocuklarına eğitim öğretim süreci boyunca verdikleri destekten dolayı velilere de teşekkür eden Tekin, velilerin sergilediği doğru yaklaşımın, onlarla kurdukları etkili iletişimin, koşulsuz sevginin, eğitimin temel dayanakları arasında olduğunu kaydetti.

Öğrencilerin alacakları karnenin, onların hayat yolculuğunda psikolojik sağlamlıklarından ve iyi yetişmiş birey olmalarından daha fazla değer taşımadığını belirten Tekin, "Kendi potansiyelini, becerisini, yenilikçi yönünü keşfederek duygusal ve sosyal yönden kendine değer katan, bu minvalde çaba gösteren gençlerle istikbalin Türkiye'sini inşa edeceğiz. Kadim medeniyetimiz ve tarihi mirasımız, gerçekleştireceğimiz atılımlar için her türlü imkanı sunmaktadır. Yapmamız gereken tek şey buna inanmak, mücadeleyi ve azmi elden bırakmamaktır." değerlendirmesinde bulundu.