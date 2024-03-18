Ankara

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim sistemini eleştirenlere ilişkin, "Ben ahkam kesen, bu konularda beylik laflar eden herkese şunu söylüyorum, siz bu sürece ne katkı verdiniz, eleştirdiğiniz şeylerin olmaması, eksikliklerin giderilmesi için ne tür destekler verdiniz bize?" dedi.

Tekin, ATO Meclis Salonu'nda düzenlenen "Atatürk'e Vefa Valizi" sergisinin açılışında yaptığı konuşmada, açılışın 18 Mart'a denk gelmesinin "güzel tevafuk" olduğunu belirterek, bakanlık olarak 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla kısa film hazırladıklarını söyledi.

Bakanlık olarak atalarına, tarihine, geçmişine, ülkesine sahip çıkan, canı pahasına koruyan bir nesil inşa etmeye gayret gösterdiklerini vurgulayan Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu bilinci gelecek kuşaklara taşımak istiyoruz. Çanakkale Zaferi de bunun en müşahhas örneklerinden biri. Anadolu'da o yıl lise öğrencileri savaşa gittiği için mezun veremeyen liseler var, biz 15 yaşında çocuklarımızla bu savaşta bakanlık olarak yer almıştık, biz de oradaydık. Anadolu'da savaşa gidip de dönemeyen çocuklar için türkülerin, ağıtların yakıldığı bir zafer Çanakkale Zaferi."

Coğrafyaya, vatana, millete sahip çıkacak nesiller yetiştirmek isteyen bir bakanlık olduklarını kaydeden Tekin, asli görevlerinin bu olduğunu bildirdi.

Tekin, bünyelerinde 60 bine yakın okul, 1 milyon 100 bin öğretmenin olduğunu belirterek, bakanlığın öğretmen ve öğrencilerle birlikte güzel işler yaptığını vurguladı.

Öğretmen ve öğrencilere teşekkür eden Tekin, "Biz proje yapıyoruz, öğrenci arkadaşlarımız bizimle beraberler ama bize paydaş olan, maddi ya da manevi destek olan paydaşlarımıza ayrıca teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Bakan Tekin, eğitim sistemini eleştirenlere ilişkin de şunları söyledi:

"Dışarıdan eğitim, eğitim sistemi, öğretmenler ve benzeri konularda ahkam kesmek kolay, ben ahkam kesen, bu konularda beylik laflar eden herkese şunu söylüyorum, siz bu sürece ne katkı verdiniz, eleştirdiğiniz şeylerin olmaması, eksikliklerin giderilmesi için ne tür destekler verdiniz bize? Önce elinizi vicdanınıza koyun, şapkanızı önünüze koyun, bir düşünün, siz üstünüze düşeni yapıyor musunuz ki öğretmenlerimizi, okullarımızı, eğitim sistemimizi eleştiriyorsunuz. Bu süreç, 1 milyon 100 bin öğretmenin tek başına yapacağı bir süreç değil, 86 milyon vatandaşın, ülkesini, milletini seven insanın hep beraber yüklenmesi gereken ödevlerin olduğu bir süreç. Velilerimizin, ailelerin, STK'lerin, siyasetçilerin, sanatçıların herkesin bu süreçle ilgili ödevleri var.

Herkes kendi ödevini yaptığında toplamda eğitim öğretimden beklediğimiz faydayı, niteliği elde ederiz. Sorumluluklarını, görevlerini yerine getiren paydaşlarımıza teşekkür diyorum, diğer paydaşlarımızı da sürecin içinde bize destek olmaya davet ediyorum."

Programda, savaşa katılan öğrencilerin şehit olmasıyla mezun veremeyen ya da çok az mezun veren okulların tarihi fotoğraflarının yer aldığı bakanlıkça hazırlanan kısa film izletildi.

Tekin, Dr. Ufuk Ege Anaokulu'nun hayata geçirdiği proje kapsamında, Türkiye genelinde 340 okuldan 20 bin öğrencinin "Atatürk ve Atatürk sevgisi" konusuyla hazırladığı portre, mektup, üç boyutlu yazıcıyla yapılan eserler, tablolar, geleneksel el sanatları eserlerinin yer aldığı "Atatürk'e Vefa Valizi" sergisinin açılışını yaptı, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programa Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak da katıldı.