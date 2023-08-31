Haber: Damla Oya Erman

Cyrus, saat 5:30'da saç ve makyaj için kalktığını, ardından yoğun bir gün boyunca basın etkinlikleri, fotoğraf çekimleri, toplantılar ve okul ile meşgul olduğunu ifade etti.

Hafta sonları çalıştığını ve genellikle bir gün dinlenme fırsatı bulduktan sonra tekrar "Hannah Montana" dizisinin çekimlerine döndüğünü söyledi.

"Kendim için birçok şey yapabilirim ama tembel olmak kesinlikle bunlardan biri değil" diyen Cyrus, "Bu kızın kesinlikle biraz sonsuz yaz tatili hak ettiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Cyrus, günümüzde kararlarını kendisi veriyor ve Mart ayında yayınladığı "Endless Summer Vacation" albümü için turneye çıkmama kararı aldı.

Mayıs ayında Instagram'da paylaştığı bir açıklamada, hayranlarına hitap ederek sahne performanslarının hayatının en güzel anlarından biri olduğunu söyledi.

Ancak şu an için turneye çıkmamanın, yolculuk sırasında hazırlanmanın zorluğu nedeniyle daha iyi bir seçenek olduğunu belirtti. Cyrus, kariyerinin değişkenliğine ve duygusal değişimlere vurgu yaparak, hayranlarına olan sevgisini dile getirdi.