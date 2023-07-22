MUĞLA- Milas ilçesi coğrafi sınırları içerisinde meydana gelebilecek doğal afetlerde ve acil durumlarda arama kurtarma hizmetlerinin hızlı yürütülmesi amacıyla Milas Belediyesi ile Muğla Acil Durum Yardım Arama Kurtarma Derneği arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Acil durum ve arama kurtarma ekiplerinin görev ve sorumluluklarının tespit, koordinasyon, hareket tarzı, ilk yardım, arama kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra; sosyal faaliyet çalışmalarında işbirliği yapılabilmesi amacıyla Muğla Acil Durum Yardım Arama Kurtarma Derneği(AYA) ile Milas Belediyesi arasında işbirliği protokolü imza töreni gerçekleştirildi.

Milas Belediye Başkanlığı makamında gerçekleştirilen imza töreninde; protokolü Muğla Acil Durum Yardım Arama Kurtarma Derneği(AYA) Başkanı Turgay Güngör ile Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat imzaladı.

Protokol kapsamında, Milas Belediyesi Afet ve Acil Durum Müdahale Planı çerçevesinde Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Arama Kurtarma Birimi ile beraber çalışılarak işbirliği yapılacak.

Muğla Acil Durum Yardım Arama Kurtarma Derneği, son yıllarda Milas’ta meydana gelen doğal afet ve acil durumlarda görev almış, birçok canlının hayatını kurtarmıştı.

HABER: MERVE ELÇİ