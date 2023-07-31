İSTANBUL - Mihrimah Sultan Camii önünde Muharrem ayı dolayısıyla dev kazanlarda kaynatılan aşureler Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı ve Başkan Hilmi Türkmen tarafından binlerce vatandaşa ikram edildi. Başkan aşure dağıtımında yaptığı konuşmasında, ‘Bugün 10 Muharrem, aşure günü dolayısıyla Üsküdar Meydanı’nda hemşehrilerimize aşure dağıtıyoruz. Bu aşureler şehitlerimizin ruhu için, Kerbela şehitlerimizin ruhu için, Hz. Hüseyin'in ruhu için, Ehli Beyt'in ruhunu anmak için güzel bir program. Bizim millet olarak Sünnisiyle, Alevisiyle, Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Çerkeziyle aynen bu aşurenin malzemeleri gibi birbirimize renk, tat, güzel bir armoni, güzel bir lezzet ortaya çıkacak zenginliğimiz var aslında. Bunun en güzel örneği de aşuredir. Bu güzel aşureleri hemşehrilerimiz afiyetle yesinler.’’ dedi.

HABER: SELÇUK BULUT