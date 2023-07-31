İSTANBUL - Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’nın 2019 yerel seçimleri öncesinde verdiği vaatler arasında yer alan ve Tuzla Belediyesi’nin ilçedeki 14’üncü kültür merkezi olacak olan Aydıntepe Kültür Merkezi’nin temeli atıldı. Temeli atılan kültür merkezinin içerisinde Tuzla Belediyesi’nin eğitim birimleri arasında yer alan Anne Çocuk Eğitim Merkezi ve Bilgi Evi’nin yanı sıra kütüphane ve çok amaçlı salon yer alacak. Aydıntepe’nin 100’üncü Yıl Caddesi üzerindeki temel atma törenine Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ile birlikte siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile birlikte çok sayıda Aydıntepe Mahallesi sakinleri katıldı. Başkan Yazıcı, konuşmasının ardından Tuzlalı çocuklar ile birlikte ilk temel harcını dökecek olan butona bastılar. Daha sonra inşaat alanında çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Yazıcı, Aydıntepe Mahallesi sakinleri ile sohbet etti.

“Aydıntepemize ve Tuzlamıza hayırlı olsun”

Program sırasında açıklamalarda bulunan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, ”Aydıntepe Kültür Merkezimizin temel atma törenindeyiz. 2019 yılında vatandaşımıza vaat ettiğimiz ama pandemi ve bazı olağan üstü durumların devreye girmesi ile birlikte geciktirdiğimiz, ancak vatandaşa verdiğimiz sözü unutmadığımız Aydıntepe Kültür Merkezi’ni gerçekleştiriyoruz. Aydıntepe Mahallemiz Tuzlamızın merkezinde bulunan en eski mahallerimizden bir tanesidir. Aydıntepe Mahallesi, E-5 kenarında olan, çevresi ile birlikte biraz daha ulaşım akslarını geliştirmeye çalıştığımız ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bazı konuları tamamlayamaması ile beraber ulaşım akslarının bu noktada istediğimiz düzeye gelmese de Aydıntepe Mahallesi içerisinde gerek Aile Sağlığı Merkezi, gerek yeşil alanların oluşturulması, yeni okulun yapılması, sosyal tesislerimizin bir tanesini Aydıntepe Mahallesi’ne yapmamız ve anneyi, çocuğu, gençleri düşündüğümüz kültür merkezimizin temelini atarak Aydıntepe Mahallemizi dışarıya çok bağımlı olmadan kendilerini yeten, kendilerini geliştiren, İnsani Gelişmişlik Vakfı’nın yapmış olduğu araştırma kriterlerine uygun olarak sosyal belediyeciliği ve kültürel belediyeciliği iyi noktaya çıkartan bir çalışmamızın temelini bugün atıyoruz. Aydıntepemize ve Tuzlamıza hayırlı olsun. Buradan hizmet alacak olan gençlerimize, çocuklarımıza ve kadınlarımıza hayırlı olsun diliyorum. Bizim için onlar her zaman çok kıymetliler ve onlar için hizmet etmekten onur ve gurur duyuyoruz” dedi.

“AK Parti Belediyeciliğinin önemli göstergelerinden birisi de sosyal ve kültürel belediyeciliktir”

Başkan Yazıcı,” Bizim özellikle Tuzla’da yapmış olduğumuz 14 yıllık çalışmalarımızın esasında vatandaş odaklı çalışmalarımız vardır. Vatandaş odaklı çalışmalarımızı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendinin yıllardır bize her zaman ve her ortamda söylediği gibi ‘Hizmetkâr olacaksınız’ düşüncesi ile bütün işlerimizi vatandaşımıza hizmetkâr olmak ve ona hizmet etmek, aziz milletimize hizmet etmek ki bu AK Parti Belediyeciliğinin, yerel yönetimler anlayışının, geneldeki hizmet anlayışının yerele yansıması olan önemli göstergelerinden birisi de sosyal ve kültürel belediyeciliktir. Yardımlaşmadır, dayanışmadır, gelişmedir, çocuğa, gence, anneye, toplumdaki tüm dezavantajlı kesimlere dokunmaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesi ile onlara bizim hizmetkâr olmamız ve bu anlayışla yapmış olduğumuz hizmetlerin bir tanesinin temelini bugün atıyoruz” dedi.



HABER: MERVE ELÇİ