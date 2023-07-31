İSTANBUL - Maltepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nce, hoş kokusuyla yaz mevsiminin sevilen saksı çiçeklerinden fesleğen bitkisi, Maltepeli vatandaşlara hediye edildi. 15 bin adet fesleğenin dağıtımı, Maltepe’nin 18 mahallesindeki mahalle muhtarlıklarında, Maltepe meydanında, Maltepe Belediyesi ana hizmet binası önünde, Barış Manço Parkı’nda, Çınar Mahallesi Atatürk Parkı’nda, Çınar Mahallesi Adnan Kahveci Parkı’nda, ilçedeki metro çıkışlarında, Maltepe Merkez Cami Cevizli Şehit Ömer Halisdemir Cami ve Altayçeşme Merkez Cami’nde cuma namazından çıkan vatandaşlara hediye edildi. “Daha yeşil bir Maltepe” için Maltepe’nin sokaklarında ve parklarında çalışmalarına devam ettiklerini belirten belediye yetkilileri, vatandaşların evlerini, balkonlarını süslemelerine yardım etmek için ücretsiz çiçek dağıtımı gerçekleştirdiklerini ifade ettiler. Vatandaşlar ise personelin hoş kokuya sahip, böcek kovucu özellikleri bulunan fesleğen hediyesi dağıtımından duydukları memnuniyeti ifade etti.

HABER: GİZEM ÇAKAL