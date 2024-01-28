Haber: Damla Oya Erman

IGN'nin haberine göre, konuyla ilgili kaynaklara dayanarak Xbox patronu Phil Spencer'ın ilettiği bir memo ile duyurulan bu karar, sektörde büyük yankı uyandırdı.

Spencer, memoda, "2024'e ilerlerken, Microsoft Gaming ve Activision Blizzard liderliği olarak işimizin büyümesini destekleyecek sürdürülebilir bir mali yapıda bir strateji ve uygulama planıyla uyum sağlama taahhüdünde bulunuyoruz. Bu süreçte, öncelikler belirledik, örtüşen alanları tanımladık ve büyüme için en iyi fırsatlar konusunda ortak bir vizyona sahip olduk." ifadelerini kullandı.

"Bu sürecin bir parçası olarak, oyun iş gücümüzü takımımızdaki 22,000 kişinin yaklaşık 1,900 rolünü azaltma acı verici kararını aldık." diyen Spencer, bu kararın, Microsoft, Activision Blizzard ve ZeniMax ekiplerinin başarısında önemli bir rol oynayan çalışanları doğrudan etkilediğini ve onların burada elde ettikleri başarıyla gurur duymaları gerektiğini söyledi.

Microsoft'un oyun birimindeki bu büyük işten çıkarmaların yanı sıra, Blizzard'ın daha önce duyurulan hayatta kalma oyununun geliştirilmesinin de iptal edildiği bildirildi. Oyun içerik stüdyolarının başkanı Matt Booty, içsel bir mesajda, bu oyun üzerinde çalışan bazı ekiplerin, Blizzard'ın erken geliştirme aşamasındaki umut vadeden yeni projelerinden birine kaydırılacağını belirtti.

Booty ayrıca, Blizzard'ın Baş Tasarım Sorumlusu Allen Adham ve Blizzard Entertainment Başkanı Mike Ybarra'nın ayrıldığını açıkladı. Ybarra, ayrılışını sosyal medya üzerinden duyurarak, bu kararın harika çalışanların harika katkılarına hiçbir şekilde bir yansıması olmadığını ve etkilenen herkese teşekkür ettiğini söyledi.

Microsoft'un geçtiğimiz yıl Bethesda Game Studios ve 343 Industries gibi önemli stüdyolardaki 10,000 çalışanı işten çıkardığı hatırlatılıyor. Şirket, bu kez de Activision Blizzard'ın resmi olarak bünyesine katılmasının ardından büyük çaplı işten çıkarmalara gitmeye karar verdi.

Microsoft'un bu hamlesi, şirketin mali yapı ve strateji odaklı bir düzenleme yapma çabalarının bir parçası olarak görülüyor. Şirket, ikinci çeyrek kazançlarını önümüzdeki hafta açıklayacak. İlk çeyrekte yıllık %27'lik bir gelir artışıyla 22.3 milyar dolar net gelir elde etmişti.