Haber: Damla Oya Erman

Michael Jackson'ın cildi hakkında çok endişeli olduğu, en büyük oğlu Prince Jackson tarafından belirtiliyor.

26 yaşındaki Prince Jackson, son zamanlarda "Mike Tyson ile Hotboxin" adlı podcast'te geçmişte babası hakkında konuştu.

Tyson, babası Michael Jackson'ın cildini değiştirdiğini düşünen insanların olduğunu belirtti. Michael Jackson, Afrikalı Amerikalı biriydi ve insanlar onun cildini beyaz olmak istediği için değiştirdiğini düşünüyorlardı. "Cildini değiştirme sebebini sana mı açıkladı?" diye sordu genç Jackson.

Tyson başını salladı ve "Hatırlıyorum, ışıldamak istediği bir yılda, ışık olmak istedi" diye cevap verdi.

Prince Jackson, babası gençken ona vitiligo adlı cilt rahatsızlığı ile başa çıkmayı anlattığını söyledi.

Jackson, "Görünümünde lekelerin olmasıyla ilgili olarak ciddi bir güvensizliği vardı," dedi. "Bu nedenle görünümünü düzeltmeye çalıştı, fiziksel görünümündeki güvensizliğine yardımcı olmak için."

"Parlak" olma isteği de bu sürecin bir parçası olabilirdi, çünkü babası "düşünce tarzıyla vizyonerdi" dedi.

Büyük Jackson, 2009 yılında akut propofol zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetti. O dönemde 50 yaşındaydı.

Oprah Winfrey ile yaptığı 1993 röportajında bir cilt rahatsızlığına sahip olduğunu dile getirmişti.

O dönemde, "Cildimin pigmentasyonu bir rahatsızlığa sahip, bu durumu engelleyemem" demişti.

Mayo Clinic'e göre bu durum, "cilt renk kaybına neden olan lekelerin oluşmasına yol açar."