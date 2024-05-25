Busenaz Sürmeneli Spor Salonu'nda gerçekleştirilen törende, İlahiyat Fakültesi öğrencileri, alana "Filistin bu sene mezun vermedi dünya sınıfta kaldı" pankartı ile "Gazze'de son üniversite 17 Ocak'ta yıkıldı", "Bizler mezun olduk ama Filistin hala özgür olamadı" yazılı dövizlerle çıktı. Akademisyenler de boyunlarında Mescid-i Aksa resminin olduğu Filistin atkısı taşıdı.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, öğrencilerin son 4 yılda pandemi, depremler ve savaşlarla hem ülkede hem de dünyada bir çok olumsuzlukla karşılaştığını söyledi.

Türkmen, mezuniyet töreninde öğrencilerin Filistin'e destek vermesini oldukça anlamlı bulduğunu belirterek, Gazze'deki üniversite öğrencilerinin mezuniyet coşkusu yaşayamadığını dile getirdi.

Gazze'de 5 binden fazla üniversite mezunu olacak öğrencinin hunharca katledildiğini aktaran Türkmen, "Yüzden fazla akademisyen arkadaşımız hayatını yitirdi. Yine Gazze Üniversitesi rektörü de bu hunharca saldırıda hayatını kaybedenlerin arasına katıldı. Malesef insanlık tarihi açısından utanç verici bir döneme şahitlik ettiğimiz bir sene oldu. İnşallah Filistin'in, toprak bütünlüğünü kazanmış özgür Filistin olarak mezun vereceği günleri de hep beraber görürüz." diye konuştu.

Türkmen, yaklaşık 1400 öğrencinin hafta boyu düzenlenecek törenlerle mezuniyet sevinci yaşayacağını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından bölümlerini dereceyle bitirenlere plaket verilen törende, öğrenciler mezuniyetlerini keplerini havaya atarak kutladı.

Törene Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Mete Memiş, Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ, Emniyet Müdürü Nihat Uzun, İl Jandarma Komutanı Albay Talha Övet, akademisyenler ve öğrencilerin aileleri katıldı.