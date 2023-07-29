Türkiye, geçtiğimiz hafta aşırı sıcak havanın etkisiyle kavruldu. Bunun etkisiyle ülkenin çeşitli yerlerinde orman yangınları görüldü.Haftasonuna girişle birlikten normal seyirlerin altına düşen hava sıcaklığı önümüzdeki hafta tekrar artacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkenin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Osmaniye, Ordu ve Artvin çevreleri ile Adana’nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Değerlendirmelere göre hava tahminler şöyle:

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 18°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 20°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 16°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 18°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR 22°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 20°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

ADANA 25°C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 25°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 25°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 28°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 17°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HABER:MERVE ELÇİ