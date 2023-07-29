Bolu’nun Mudurnu ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 3 aydır Sıtkı Toy’a ait ahırda yürütülen gizemli kazı çalışması devam ediyor.Kazı çalışmaları için çevre bölgelerden 15 maden işçisi getirildi.

Havalandırma ve jeneratör sistemleriyle maden işçileri 2 aydır yerin metrelerce altına indi. Ahır içerisinde büyük gizlilik içerisinde süren esrarengiz kazının halen devam ettiği bildirilirken, jandarma ekipleri ise dışarıda güvenlik önlemini sürdürüyor.

Köylüler şaşkın!

Bölgede yaşayan köylüler 3 aydır devam edene srarengiz kazı çalışmaları ile ilgili bilgilerinin olmadığını belirtiyor.

Kovucak köyünde yaşayan ve konuyla ilgili bir bilgisi olmadığını söyleyen 80 yaşındaki adam, “Hiçbir şey bilmiyorum. Kazıyla ilgili bilgi vermiyorlar ve kimsenin oraya yaklaşmasına izin vermiyorlar" dedi.

Kazı yapılan bölgede altın olduğu söylentilerini duyduğunu dile getiren İskender Beşlioğlu, “Zonguldak’tan madenciler gelmiş. Evin altını kazıyorlarmış. ‘Hazine varmış’ diyorlar. Alana girip göremedik ama kazdıklarını duyduk. Alana kimseyi sokmuyorlar. Bir evin altından diğerine doğru kazı yapıldığını duyduk" ifadelerini kullandı.

Bölgeye kimseye bilgi verilmediğini ifade eden Mehmet Kapucu “Duyduğumuza göre maden işçileri gelmiş. Altın olduğu söyleniyor. Bizi yaklaştırmıyorlar. Yoldan gelip geçerken görüyoruz.” diye konuştu.

HABER:MERVE ELÇİ