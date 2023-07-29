Haber: Beyza Betül Cihan

Marmara Denizi'nde hizmet veren feribotlardan biri olan Avşa Adası'ndan İstanbul'a hareket ettiği sırada beklenmedik hava koşullarıyla karşılaştı. Yağmur ve fırtınanın etkisi altında kalan feribot, güvenlik önlemleri alarak yoluna devam etti. Bazı yolcular baygınlık geçirdi. Normalde 3 saat süren yolculuk fırtına sebebiyle 4 saat sürdü.

Avşa Adası'ndan İstanbul'un farklı ilçelerine sefer düzenleyen feribot, yolculuk sırasında ani hava değişikliği ile karşılaştı. Marmara Denizi'nde etkili olan yağmur ve fırtına, denizcilik otoriteleri tarafından dikkat çekilen bir hava durumu uyarısı doğrultusunda gerçekleşti.

Feribotta bulunan yolcular, hava şartlarının zorluğuna rağmen feribotun güvenli bir şekilde seyahat etmesine şahit oldular.

Denizcilerin deneyim ve tecrübesi sayesinde feribot, Marmara Denizi'ndeki zorlu koşulları atlatarak rotasına devam etti. Yetkililer, feribotun güvenli bir şekilde İstanbul'a varmasının ardından tüm yolcuların sağ salim indiğini belirtti.

Yaşanan bu hava durumu değişikliği, deniz seyahatlerinin zorluğunu bir kez daha hatırlatırken, denizcilerin ve gemi personelinin bu tür durumlarda gereken dikkati ve özeni göstermesi önem taşıyor. Hava durumu uyarılarına dikkat ederek güvenli seyahatlerin sağlanması, deniz ulaşımında öncelikli bir konu olarak değerlendiriliyor.