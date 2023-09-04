Haber: Damla Oya Erman

Bu güncelleme, Threads'in kullanıcı büyümesini canlandırmak için atılmış önemli bir adım olarak kabul ediliyor. Meta şirketi, Threads kullanıcılarının yakın gelecekte masaüstü tarayıcıları üzerinden oturum açabileceklerini, gönderi paylaşabileceklerini ve diğer gönderilerle etkileşimde bulunabileceklerini bildiriyor. Şirket, ilerleyen günlerde daha fazla masaüstü özelliği eklemeyi planladığını belirtiyor. CNN tarafından gerçekleştirilen erken erişim testinde, platforma gönderi yapabilmenin mümkün olduğu ancak ana sayfada gezinme özelliğinin henüz kullanılamadığı gözlemlendi.

Threads, Temmuz ayının başlarında Twitter'da yaşanan kaosun ardından büyük bir başarı elde ederek ilk haftasında 100 milyondan fazla kaydolan kullanıcı toplamıştı. Ancak, kullanıcılar Twitter'ı popüler kılan birçok özelliğin Threads'de bulunmadığını fark ettikçe ilgi biraz azaldı. Threads, daha küçük güncellemeleri sık sık kullanıcılarına sunmasına rağmen, web versiyonu gibi çok talep edilen bir özellik, kullanıcı katılımını artırma konusunda yardımcı olabilir.

Yeni web versiyonu aynı zamanda X platformu için de rekabeti artırabilir. Zira X'in sahibi Elon Musk, geçtiğimiz haftalarda platformun engelleme özelliğini kaldırabileceğini söylemesinin ardından kullanıcıların tepkisini çekti.

Meta çalışanları, Threads'in masaüstü sürümünün geliştirildiğini ve içeriden test edildiğini haftalardır müjdeliyorlardı. Geçtiğimiz hafta, Threads'i yöneten Instagram Başkanı Adam Mosseri, platformun masaüstü versiyonundan gönderi yapmaya başladığını ve "çok yakında hazır olacağını ama daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyduğunu" söyledi.

Meta'nın Threads'e yönelik sürekli güncellemeleri, şirketin kullanıcılarla olan erken çekiciliğini sürdürmek istemesi için önemlidir. Threads, çıkışından sonra büyük bir başarı elde etse de, Temmuz sonunda Sensor Tower adlı pazar araştırma firmasının yayınladığı bir rapora göre, günlük aktif kullanıcı sayısı yüzde 82 azalarak yaklaşık 8 milyona düştü. Sensor Tower'ın pazartesi günü yayınladığı bir rapora göre, 16 Ağustos'a gelindiğinde Threads'e yapılan güncellemeler, uygulamanın günlük aktif kullanıcı sayısını 11 milyona yükseltmeye yardımcı oldu.

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, uygulamanın potansiyeli konusunda "oldukça iyimser" olduğunu belirtti. Zuckerberg, "Başlangıçta olağanüstü bir büyüme gördük ve daha da önemlisi, günlük olarak beklediğimden daha fazla insanın geri döndüğünü görüyoruz" dediği geçen ayki şirketin kazanç açıklaması sırasında şunları söyledi: "Şimdi, odak noktamızın retansiyon ve temel iyileştirmeler olduğunu ve bundan sonra topluluğu istediğimiz ölçekte büyütmeye odaklanacağımızı görüyoruz."