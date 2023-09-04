Haber: Damla Oya Erman

Apple'ın henüz resmi olarak duyurmadığı Apple Watch Serisi 9'unun lansmanı yaklaşırken, şirketin bu yeni teknolojiyi kullanma planları yapıyor gibi görünüyor.

Bloomberg'e göre, Apple'ın şu anda kullanılan Apple Watch birimlerinin yaklaşık %10'u paslanmaz çelik kasalıdır. Geriye kalan çoğunluğun ise alüminyum kasaları bulunmaktadır.

Şirket, gelecek yıl Ultra modelleri için titanyum kasaların üretiminde 3D baskıyı kullanmayı düşünüyor.

Haberde, Apple Watch ürünlerinin yanı sıra gelecekte başka cihazların üretiminde de bu teknolojinin kullanılma olasılığına dikkat çekiliyor.

Bu adım, üretim sürecinde verimliliği artırmanın yanı sıra, daha az metal kullanımıyla çevresel avantajlar sağlayabilir.

Apple Watch 9'un tanıtımının yakında yapılması bekleniyor, belki de bu yılın "Wonderlust" etkinliğinde. Ayrıca, Apple'ın uzun zamandır beklenen iPhone 15'i de tanıtması muhtemel.

Apple, bu yılın "Wonderlust" etkinliğini 12 Eylül'de düzenleme kararı aldı. Geçen yılki etkinlik 7 Eylül'de gerçekleşmişti.

Apple'ın giyilebilir teknoloji, ev ürünleri ve aksesuarlar segmenti son çeyrekte güçlü bir performans sergileyerek 8.28 milyar dolarlık net satış elde etti. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre neredeyse %2.5'lik bir artışı temsil ediyor.

Apple CFO'su Lucas Maestri, bu segmentin Çin'de "Haziran çeyreği rekorunu" kırdığını ve "çok sayıda yeni pazarda güçlü performans sergilediğini" belirtti. Maestri ayrıca Apple Watch'un müşteri kitlesinin genişlemeye devam ettiğini ve müşteri memnuniyetinin yüksek olduğunu söyledi.

Bu gelişmeler, Apple'ın teknoloji dünyasındaki güncellemelerine dair heyecanı artırıyor.