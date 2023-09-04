Haber: Damla Oya Erman

Grup, resmi sosyal medya platformu olan X (eski adıyla Twitter) üzerinden paylaştığı açıklamada, "Ne yazık ki, Covid-19, James'i etkiledi ve bu nedenle yarınki State Farm Stadyumu'ndaki M72 konserimizi 9 Eylül 2023 Cumartesi gününe erteliyoruz" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, bu durumdan dolayı büyük bir hayal kırıklığı yaşadıkları ve bu nedenle oluşabilecek herhangi bir rahatsızlık için üzgün oldukları belirtildi. Grup, Glendale'deki M72 No Repeat Weekend etkinliğini tamamlamak için hayranlarını 9 Eylül'de tekrar görmeyi dört gözle beklediklerini vurguladı.

Başlangıçta 3 Eylül tarihinde gerçekleşmesi planlanan konser için satın alınan biletlerin 9 Eylül'de geçerli olacağı açıklandı.

Covid-19 vakaları ABD genelinde yaz aylarında artış göstermeye devam ediyor. Ülke genelinde, Omicron ailesinin bir alt türü olan EG.5 varyantının yeni enfeksiyonlardaki artışta etkili olduğu belirtiliyor.

Pandeminin başlangıcına göre şu an için ciddiyet seviyeleri düşük olsa da, sağlık uzmanları, mevcut izleme sistemlerinin tespit edemeyeceği daha fazla enfeksiyon olabileceği konusunda uyarıyor ve virüsün yeniden yükselme potansiyeline dikkat çekiyor.