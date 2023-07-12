HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Vokalde Murat Genç’in, gitarda Tolga Özbey’in ve Murat Erdoğan'ın, basgitarda Caner Koşunda’nın olduğu Meşin Ceketler, söz ve müziği Türk rock müziğinin ilk temsilcilerinden Erkut Taçkın’a, düzenlemesi gruba ait olan Ossi Müzik etiketiyle yayınlanan üçüncü single’ları “Çaren Yok” ile bugün (7 Temmuz Cuma günü) müzikseverlerle buluşuyorlar.

48 yıl sonra “Çaren Yok” dediler

Türkiye’nin Elvis Presley’i olarak anılan Erkut Taçkın’ın, ilk olarak 1975 yılında yayınlanan ve kendi adını taşıyan albümünde okuduğu “Çaren Yok” isimli şarkı, 48 yıl sonra kendi düzenlemeleriyle Meşin Ceketler tarafından yorumlandı.

Fotoğraf notu: Grup üyelerinin soldan sağa isimleri; Murat Erdoğan - Murat Genç - Caner Koşunda - Tolga Özbey