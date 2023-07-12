HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

“IXIR” gangsta duyguları, Zengin bass ve synt soundları ile harmanlıyor. Türkçe-Rap türündeki şarkı dinleyenlerin kanını harekete geçirirken, dans etme isteğini ortaya çıkartıyor. İki böcek bir çiçek mottosu ile yayınlanan şarkı prodüktörler tarafından gelecek vadeden sanatçılar arasında gösterilen Hazal D’nin de ilk tekli çalışması olma özelliğini taşıyor. Hazal D’nin vokalleri rap müziğin kadınlara da çok yakıştığını bir kez daha gözler önüne seriyor. Dostluk, aşk, ihanet ve birçok insani duygunun yer yer sert ve yoğun anlamlar ile harmanlandığı şarkı “Hayat-Yaşam” kavramlarına karşı bir diss niteliği taşıyor. Şarkının sözü ve müziği ACA, Japon ve Hazal D’ye düzenlemesi ise Burak Koçağaç’ a ait.