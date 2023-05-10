HABER: DİNÇER KARACALAR

Hayran olduğu Yeşilçam döneminin oyuncularının ekranlarda olması gerektiğini vurgulayan Mert Gençoğlu onlara Oyunculuk Botoksu uyguladı. Oyunculuk botoksu yüzdeki mimikleri yok etmeden bazen gerekli durumlarda mimiklerde hafif azaltmaya gidilerek yüzdeki ince kırışıkları açma yöntemidir.

''Donuk, soğuk ve şaşkın ifadelerle dolaşan botokslu kişiler diğerlerinin fikrini değiştirebiliyorlar ama oyunculuk botoks uygulamasında böyle bir sorun yaşamayacaksınız çünkü oyunculuk botoks işlemi en çok da bu sorunları ortadan kaldırıyor'' dedi.