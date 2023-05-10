HABER: DİNÇER KARACALAR

Boteox, yeni ürününü Ümit Karalara hostluğunda cemiyet ve sanat dünyasının ünlü isimlere verdiği özel bir davet ile tanıttı.

Cilt bakımında fark edilir bir dönüşüm yaratan Boteox’unsahipleri Şule Aksoy ve Tuba Bayram’ın ev sahipliğini yaptığıdavete Emel Yıldırım, Pınar Kerimoğlu, Jennifer Boyner, Burcu Güneş, Ece Kral, Serap Sarı, Arzu Kunt, Ümit Karalar, Eda Güzelcik gibi ünlü simalar katıldı. Misafirler,marka dostu Ümit Karalar’ın ürün hakkında verdiği keyifli sohbeti dinleme fırsatı da buldular.

Davetin hostluğunu üstlenen Ümit Karalar ürün hakkında kısa bir bilgide verdi. Karalar; bizimle bu heyecana ortak olan tüm misafirlere ve dostlarımıza teşekkür ederiz. Her zaman inandım ürünlerin arkasında dururum. Bu mucizevi kremi sizlerle paylaşmak istedim. Öncelikle çok büyük bir sabır ve ekip birliği ile çok çalışılmış ve en mükemmel kullanıma getirilmiş bir ürün Boteox…

“Sizlere biraz boteox farkından bahsetmek istiyorum. Haricen kullanılan cilt bakım ürünlerden farklı olarak cildin ihtiyacı olan vitaminler doğal elde edilip konsantre olarak yüksek oranda kullanıldı. Bu sayede ciltte oluşan problemle re etkin çözümler sağlıyor. Boteo x özel formülü ile korurken güçlendirerek cildin direncini artırarak problemin oluşmasına karşın inanılmaz etki sağlıyor. Bugünkü heyecanım biraz daha fazla çünkü ilk aşamasından son aşamasına kadar isminden, ambalajına kadar her aşamasında tanık olduğum, kendim ve ekibimin de içinde olduğu bir iş oldu. Umarın sizlerde çok beğenir ve mükemmel bir cilde sahip olursunuz.” Diyereksözlerine son verdi.

Misafirler keyifli sohbetin ardından Botox etkisi yaratan mucizevi ürünü inceleme ve yakından tanıma fırsatı buldular.