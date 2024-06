Merih, BVB Dortmund Stadı'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Çok kötü bir maç yaşadıklarını belirten 26 yaşındaki savunma oyuncusu, "Çalıştıklarımızı sahaya yansıtamadık. Tabii ki maçtan çıkartacak çok dersimiz var. Hocamız gerekli analizleri yapacaktır. Biz de mutsuzuz. Turnuvaya iyi başlamıştık, şimdi kötü bir sonuç aldık. Hiçbir şey bitmedi. Üçüncü maçımız var. İnşallah üçüncü maçımızdan da en iyi şekilde sonuç alıp gruptan çıkmak istiyoruz. Futbolda böyle şeyler olabiliyor, hayatta olduğu gibi. Kötü günler de var iyi günler de. Biz bu mağlubiyetin üstesinden gelip milli takımımızı en yukarıya taşıyacağız." diye konuştu.

Ay-yıldızlı forma için her zaman elinden geleni yapacağının altını çizen Merih, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ben her zaman oynasam da oynamasam da milli takım için elimden gelenin en iyisini yapan biriyim. Oynamadığımda da oynadığımda da benim için fark etmiyor. Hocamız ne zaman görev verirse oynamaya hazırım. Üçüncü maçta da bana şans verilirse elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Çünkü milli takım her zaman her şeyin üstündedir benim için. En iyi şekilde grubu bitirip gruptan çıkacağımıza, iyi başarılar elde edeceğimize inanıyorum."