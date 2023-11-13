HABER: DİNÇER KARACALAR

Yıllardır yurtiçinde ve dışında binlerce başarılı konsere imza atan menajer Koç,

Kitabında Balıkesir’in Savaştepe ilçesinde tütün tarlasında başlayıp ünlü kulislerine ulaşan hayat hikayesini kaleme aldı. Koç Avustralya’dan, Kanada’ya pek çok lokasyonda ünlülerle yaşadığı anılarına da yer verdi.



Önce D&R, Trendyol, Butik kitap gibi çoğu internet sitesinde satışa çıkan kitap, raflardaki yerini de aldı.



15 yıldır menajerlik ve organizatörlük yapan İbrahim Koç Aralık ayı itibariyle imza günlerinin de başlayacağını ve pekçok noktada sevenleriyle buluşup, kitabını imzalayacağını söyleyerek heyecanını ve mutluluğunu dile getirdi.