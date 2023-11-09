HABER: BURHAN AKDAĞ

“Aşk dediğin laftır” şarkısı ile müzik dünyasına adım atan Model, oyuncu Nazlı Eker’de Türkiye’de Barbie rüzgarına kapılan isimlerinden birisi. Önce saçlarını Kerimkoksalhairstudyo’da barbie rengine ve şekline dönüştüren Eker, pembe tonlu kıyafetleri ile kamera karşısına geçti..

Çok yakında yeni şarkısını için stüdyaya girmeye hazırlanan Eker şarkının klibinin Barbie konseptinde çekeceğini belirtti.

Özellikle Barbie Pembesinin kendisine çok yakıştığını çocukluğundan itibaren bu pembe ile bir bütün olduğunu söyleyen Nazlı Eker, barbie rüzgarına en çok sevinen isimlerden birisi…