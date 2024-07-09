NATO'nun 75. yıl dönümü zirvesi için ABD'nin başkenti Washington'a gelen Meloni, burada İtalyan basın mensuplarına gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Meloni, Rusya'nın dün Kiev'de kanser hastası çocukların tedavi gördüğü hastaneyi vurduğu iddiasına ilişkin, "Kiev'deki çocuk hastanesinin bombalanmasının ardından sokaklarda hasta çocukların görüntüleri bana korkunç geliyor." dedi.

Başbakan Meloni, Moskova'dan barışçıl çözümle alakalı gelen mesajlara atıf yaparak "Sivil halka bu şekilde çocukları hedef alarak şiddetle saldırıldığında ortaya çıkan sinyaller, Rus propagandasından bazılarının vermek istediği sinyallerden kesinlikle farklıdır." diye konuştu.

Meloni, zirveye dair de "Beklentim; NATO'nun, 75. yıl dönümünde, tarihin bu özel anında, birlik olma ve değişen dünyaya uyum sağlama konusunda önemli mesaj göndermesidir." ifadesini kullandı.

İtalya Başbakanı, Ukrayna'ya yönelik desteğin bu zirvede eksik kalmayacağını da kaydetti. Meloni ayrıca, "İtalya'nın, İttifak'ın güney kanadına gerekli ilginin gösterilmesini sağladığını" ifade ederken bunun, zirvenin sonuçlarına da dahil edildiğini de söyledi.

Bu arada, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri sonrasında "Macaristan Başbakanı Viktor Orban liderliğinde 'Avrupa'nın Vatanseverleri' ittifakı kurulmasından ve bunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yanlısı bir çizgide olmasından" endişe duyup duymadığı sorulan Meloni, "Açıkça Putin yanlısı bir grup oldukları fikri, bana yorumcularını yapılandırdığı bir şey gibi görünüyor." yanıtını verdi.

Meloni, Fransa'da 7 Temmuz'da yapılan genel seçimlerin ikinci turundaki sonuçlar doğrultusunda "kimsenin kutlama yapacak bir pozisyonda olmadığını" söyledi. İtalyan basını, dün bu konuda Meloni'nin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçimlerde zayıflamasını umduğunu ancak umduğunu bulamadığını yazmıştı.