Haber: Aslı Mercan Sarı

Sözü ve müziği eşi ile kendisine ait olan ve düzenlemesini de Burak Şengül'ün (eşi) yaptığı Yaklaşma Yanıma eserini kendi müzik dünyalarında bir dönüm noktası yaratmak amacı ile paylaştı.





Eser'in video klip görüntü yönetmenliğinde Sercan bayraktar oturuyor. Yaklaşma Yanıma klibi aşkından vazgeçememiş, sevdiği adamı bekleyen ve finalinde aşkına ilgisi azalmış bir sevgili bulan Melis Şent'in uzaklaşmasını konu alıyor. Melis Şent ilk kez kaleminden dökülen ve ilk kez seslendirdiği şarkısının ne kadar özel olduğunu vurguladı.

Sanatçının bu süreçte beklentisi duygusunu, kalemini herkesin en az onun kadar yürekten hissetmesi, şarkısına hep bir ağızdan eşlik edip, bu güzel müzik ailesine katılmaları ve bu aileden biri olmaları…bu aileyi en güzel duygularla en güzel şarkılarla büyütmek. Melis Şent kaleminden dökülecek olan bestelerin devamlılığının olacağını müjdeledi.

Albüm sürecinde kendisine destek olan eşine ve ekibine teşekkürlerini iletti.



Müziğin birleştirici yönüne inanan Melis Şent her duygunun bir melodisi olduğunu ve bu melodilerin elbet birine ulaşmasını sağlamak için elinden gelenin en güzelini yapmaya devam edeceğini ifade etti.

Müzik severler sanatçının yeni eserlerini merakla bekliyor. Dillere çabuk dolanan Yaklaşma Yanıma şarkısı ikinci albümünde başarılı olacağının sinyallerini veriyor.